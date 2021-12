Wie coronapas downloadde, loopt risico om rekeningen niet meer te krijgen zoals vroeger

Heb je het voorbije jaar je coronacertificaat gedownload? Of heb je een kijkje genomen in ‘My e-box’, het digitale communicatiekanaal van de overheid? Pas dan op. Het zou kunnen dat je toestemming hebt gegeven om ‘My e-box’ te installeren. Zo ging je meteen ook akkoord dat de aangesloten overheidsdiensten voortaan alleen nog maar digitaal met jou communiceren en niet meer via papier. En die melding heeft niet iedereen gezien.