COLUMN SHANNA WOUTERS: Van de grond voor de boom

Met glinsterende ballen en fonkelende lichtjes proberen we de duistere dagen te verjagen. De kerstboom komt weer uit de doos, al zijn het hier kerstbomen. Moeke en dochter hebben er elk eentje staan. En als er iéts is waaraan Moeke een hekel heeft, dan is het de kerstboom zetten. Dus sleept ze de dozen met lichte tegenzin naar beneden. Ja, u leest het goed: dozen. Want dochterlief heeft alles netjes gesorteerd, de ballen en ornamentjes zitten kleur per kleur en ook de verlichting heeft een aparte doos. Ritueel wordt alles mijn badkamer ingeduwd, in de juiste volgorde. Ik kan er niet zomaar aan beginnen. Neen, de lege dozen van de kerstbomen moeten eerst terug weg alvorens ik mijn manoeuvres kan beginnen maken met de kerstverlichting. En om aan de top te raken, heb ik een aantal handige hulpmiddeltjes, dus plannen is cruciaal.Enkele jaren geleden vloekte ik een beetje op mezelf dat mijn boom toch maar een schraal afkooksel was van wat ik in de winkels zag staan. Altijd mooi, pompeus, warm, precies in balans. Ik wou dat ook! Alleen had ik geen idee hoe ik er moest aan beginnen. Na her en der wat advies gevraagd te hebben, was ik geen stap dichter bij het beoogde resultaat. Meer nog, ik had bijna de boom afgebroken nog voor ie stond. De perfectioniste in me kwam boven, als ik iets wil kunnen, wil ik dat ook goed leren. Er ontbrak wat kennis en kunde. Neen, ik denk niet dat ik die kennis en kunde nu heb gevonden, maar ergens slaag ik er nu wel in om een boompje op de zetten dat minder schraal lijkt en dat een warme gloed uitstraalt. En krijg ik toch een beetje het idee dat ik al in de juiste richting bezig ben.De kant-en-klare boom kopen zou een oplossing zijn. Dan heb ik het niet over zo eentje waar de kerstverlichting al in hangt, maar wel degelijk over een op-en-top versierde boom! Maar dan nog, waar blijf je met dat onding de rest van het jaar? Ik zie Moeke echt geen twee gedecoreerde kerstbomen de zolder opdragen. Moet ik ze dan gewoon in de tuin zetten met een zak erover? Of moet je deze dan afbreken en handleidinggewijs, stap voor stap, weer opbouwen? Het kan dus, er zijn winkels die een gedecoreerde kerstboom kant-en-klaar leveren aan huis. Maar ik blijf zwoegen met 'mijn' systeem. Eenmaal de bomen in mekaar, draai ik de verlichting erin. Om het bovenste stuk te doen, ga ik letterlijk van de grond! Daarvoor hijs ik mezelf in mijn tillift die ik anders gebruik om te pendelen in mijn badkamer en slaapkamer. Dus voetjes van de grond en we draaien de kerstboom op een poef met wieltjes rond. Inderdaad, wat creativiteit, wat verstrikt raken in de kabel, nog wat gehakketak met mezelf en een dik half uur later brandt aan de top ook het licht. En dat dus tweemaal. Om vervolgens boom per boom de afwerking in te zetten. Altijd eerst die van Moeke: met zilver en wit dit jaar. En dan pas die van mezelf. Eerst de slingers, dan de ballen en ornamentjes en dan... laat ik me fijntjes weer zakken. De kerstboom rol ik eerst op zijn plaats en dan pas komt de belangrijkste taak: de piek erop zetten. Niet andersom want dan kan de boom niet meer onder de deur door. Terwijl zowel ik als de badkamer glitteren en schitteren, mag Moeke alsnog helpen, met de nodige tegenzin het laddertje uithalen en de piek op de top plaatsen. Want helaas: in de living kan ik niet meer met mijn voetjes van de grond rond de kerstboom.