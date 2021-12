Officieel: Mark Cavendish verlengt zijn contract bij Deceuninck – Quick-Step

Cavendish kende het afgelopen seizoen een echte heropleving. Na vier magere jaren, met onder anderen een virus en een depressie, ging hij bij Deceuninck - Quick-Step opnieuw winnen. Zo pakte hij vier ritzeges én de groene trui in de Tour de France, waarmee hij meteen het ritzegerecord van Eddy Merckx evenaarde.

“Ik ben ongelooflijk trots en blij dat ik een nieuwe deal heb gesloten met Deceuninck – Quick-Step”, zegt Mark Cavendish. “Een jaar geleden, toen ik opnieuw bij het team kwam, stak ik mijn bewondering niet onder stoelen of banken voor wat dit team doet en hoe blij ik was om hier terug te zijn. Ik wist vanaf mijn eerste keer hier dat deze ploeg een uniek familiegevoel heeft, en het is een cultuur die tot op de dag van vandaag voortduurt. De afgelopen 12 maanden waren fenomenaal en de steun die ik heb gekregen van het team en de staf heeft me soms erg emotioneel geraakt. Ik kijk er echt naar uit om de komende 12 maanden nog meer speciale herinneringen samen te maken.”

Ook CEO Patrick Lefevere reageerde verheugd in een persbericht. “De hele wereld zag wat Mark dit jaar deed. Wat ze echter niet zagen, is de manier waarop hij spreekt en leidt binnen het team en iedereen aanmoedigt - we hebben hier een heel hechte groep en Mark belichaamt altijd die spirit. Hij is diegene die de finish overschrijdt met zijn handen in de lucht, toch erkent hij als eerste het werk dat het team ook doet. En dat betekent voor iedereen veel. We zijn meer dan blij dat we het verhaal met Mark nog een jaar kunnen voortzetten.”