Ook de gewone begraafplaatsen wil de stad een opfrisbeurt geven, zoals de kinderbegraafplaats in het hoofdkerkhof in Webbekom. — © Luk Weyens

DIEST

Diest gaat een natuurbegraafplaats inrichten. Daar kan as of een asurne van een overledene in de natuur worden achtergelaten. Waar ze moet komen, is nog niet bepaald.