Vier originele jeugdprojecten krijgen 1.000 euro subsidie om hun project te realiseren — © Gemeente As

As

De gemeente As gaat op zoek naar initiatieven om jongeren bij elkaar brengen of het mentaal welzijn te verbeteren. Iedere vereniging of organisatie kan een project indienen voor 1 februari 2022. Vervolgens worden vier initiatieven gekozen die elk 1.000 euro ontvangen om hun project te verwezenlijken.