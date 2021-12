Fietsers verrast door vriesweer: 27 mensen naar spoed

Het vriesweer heeft dinsdagmorgen veel fietsers verrast. 27 mensen meldden zich in de spoeddienst van AZ Groeninge nadat ze ten val waren gekomen op het gladde wegdek. Vooral het Bruyningpad lag spiegelglad. De fietspaden in Kortrijk waren niet gestrooid.

De stad Kortrijk zegt verrast te zijn door het vriesweer. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit): “Hoewel de verantwoordelijke van de strooidienst de vorige nacht nog de stand van wegen en fietspaden persoonlijk is gaan checken, werden we dinsdagmorgen verrast met vooral gladde fietspaden. De ploegen zijn dinsdagmorgen onmiddellijk uitgestuurd. Maar het vraagt wat tijd om alles gestrooid te krijgen. Ik excuseer me daarvoor.”

Opletten voor bladeren

Het vriesweer, waar de weerman nochtans voor had gewaarschuwd, heeft blijkbaar waren toch nog velen verrast. Vooral op het Bruyningpad, dat leidt naar AZ Groeninge, zijn nogal wat ongevallen gebeurd. Het pad wordt ook veel gebruikt door fietsers die van Bellegem en Rollegem naar Kortrijk fietsen. Ondertussen is de temperatuur weer boven het vriespunt gestegen en is het gevaar geweken. Op de fietspaden ligt er er wel nogal wat afval van bladeren. Het blijft oppassen.