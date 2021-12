Warme kerstinzamelactie

Heb jij thuis nog bruikbaar en volledig speelgoed, jassen en schoenen? Breng deze spullen dan tussen 8 en 17 december binnen bij een van onderstaande inzamelpunten. Let op: gelieve alles te verpakken in doosjes of zakken.Inkomhal van cultuurhuis/het LOO, Vismarkt.Inkomhal van het gemeentehuis, Markt 15A.Cultuurhuis/Rodeheide (bibliotheek), Rodeheide.Huis van het Kind, sociaal huis, ingang via Gerhagenstraat 39.