“Corona-uitbraak bij Tottenham Hotspur in aanloop naar cruciaal Europees duel”

Volgens Sky is Tottenham in afwachting van de uitslagen van nieuwe PCR-tests, die de ernst van de situatie moeten bepalen.

Tottenham strijdt met het Nederlandse Vitesse om de tweede plaats in groep G van het nieuwe Europese toernooi. Beide ploegen hebben 7 punten met nog één duel voor de boeg. De Spurs gaan op bezoek bij groepswinnaar Stade Rennes. Vitesse neemt het in Arnhem op tegen het Sloveense Mura dat al is uitgeschakeld.