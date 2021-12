België krijgt mogelijk 1,35 miljard euro minder investeringsgeld van Europa

Van de 5,9 miljard euro dreigt nog 4,55 miljard over te blijven. — © epa

De Europese Commissie kende ons land 5,9 miljard euro toe uit het Europese Recovery en Resilience Facility. Dat is het Europese investeringsfonds dat de vergroening en digitale transformatie in de lidstaten mee moet helpen te financieren. Dat geld werd ondertussen verdeeld tussen de federale overheid en de deelstaten en in schijven uitgekeerd. Allen financieren met dat geld deels hun eigen investeringsplannen.

Maar staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) waarschuwt nu dat het bedrag dat Europa zal uitkeren mogelijk slechts 4,55 miljard euro zal bedragen. De 700 miljard euro uit dat fonds wordt immers verdeeld op basis van een verdeelsleutel waarin economische groei in 2020 en 2021 een belangrijke rol speelt. Aangezien de Belgische economie de afgelopen maanden een flinke heropleving kende, komt er dus mogelijk minder uit dat fonds richting België. Dat zou betekenen dat de verdeling tussen de federale overheid en de regio’s opnieuw moet besproken worden en mogelijk verschillende investeringsprojecten moeten sneuvelen. Tenzij ze met eigen middelen gefinancierd worden. Maar dat is niet evident gezien de grote schuldenlast waaronder ons land al gebukt gaat.

Het definitieve bedrag waar België recht op heeft, zal gekend zijn in juni 2022.