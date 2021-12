Sint met de bakfiets naar De St@rtbaan

Deze hulpsinten en -pieten keken natuurlijk uit naar de komst van Sinterklaas. Gedurende een hele week had Sinterklaas zijn caravan geparkeerd op de speelplaats van De St@rtbaan. Iedere dag gingen de kinderen een kijkje nemen. Oei, soms was het wel slordig in de caravan, want zwart piet liet de afwas staan en ook de vuile kleren van op de daken te klimmen, lagen verspreid in de caravan. De laatste dag lag de caravan vol met cadeautjes en dat vonden de leerlingen natuurlijk harstikke leuk. Eindelijk kwamen Sinterklaas en zwarte piet met de bakfiets aan op de speelplaats. Daar het paard van de Sint ’s nachts over de daken loopt en overdag moet rusten, verplaatst de Sint zich tijdens de dag met de bakfiets. Na enkele dansjes op de speelplaats, brachten de leerlingen een bezoek aan het Sintpaleis waar er nog veel gezongen en gedanst werd.