Lotte Vanwezemael – beter bekend als Seksuolotte – straalt in Dancing with the Stars op Play 4. Toch wordt ze online hard aangepakt. Niet vanwege haar dancemoves, wel over haar uiterlijk. “Ze uiten frustratie, en dat zal hen dan eventjes goed doen voelen”, zeggen experts. Maar hoe reageer je het best op zo’n (online) kritiek?