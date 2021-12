Paus worstelt met soutane door felle wind en struikelt wanneer hij in vliegtuig wil stappen

Paus Franciscus rondde maandag zijn bezoek aan Cyprus en Griekenland af. De paus spendeerde enkele dagen in het overwegend Grieks-orthodoxe land - slechte één procent van de Griekse bevolking is rooms-katholiek - en vierde zondag eucharistie met 2.000 gelovigen in een zwaarbeveiligde concertzaal in Athene. Toen maandag feestelijk afscheid werd genomen van het hoofd van de Kerk, stond een felle wind in de Griekse hoofdstad. De paus had dan ook alle moeite van de wereld om zijn soutane in bedwang te houden en struikelde ook even toen hij de trappen van het vliegtuig beklom.