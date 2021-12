Een 44-jarige bestuurder uit Hoeselt is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt doordat hij onder invloed van amfetamines en cocaïne reed. De auto werd naar de kant gehaald in de Stationsstraat in Hoeselt doordat de verlichting van de nummerplaat defect was. De Hoeselaar gaf toe dat hij net speed had gebruikt bij een vriend in Tongeren. Hij werd dinsdag rond 1 uur in de ochtend gecontroleerd. De man werd in 2018 ook al beboet voor rijden onder invloed van drugs. maw