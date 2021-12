Problemen bij Telenet: hinder bij applicaties en slechte internetverbinding

Sinds dinsdagochtend heeft internetprovider Telenet met hinder te kampen. Gebruikers klagen over een slecht werkende internetverbinding.

“Het klopt dat een we bij een aantal applicaties hinder ondervinden”, bevestigt woordvoerder Isabelle Geeraerts. Wat er is precies aan de hand is, lijkt nog niet duidelijk. Dat moet nog verder onderzocht worden.

Klanten van Telenet klagen op Twitter over een slechte internetverbinding. “Heel vervelend bij thuis werken", klinkt het onder meer. Andere gebruikers hebben het over de webmail die niet meer functioneert.

Ook de identificatieapp Itsme kampt dinsdagochtend met technische problemen. Sommige gebruikers hebben problemen om bepaalde acties uit te voeren, zegt Sylvie Vandevelde, woordvoerder van Belgian Mobile ID, het consortium van banken en mobiele operatoren achter de app. “Sommige acties verlopen goed, maar nog niet allemaal”, aldus Vandevelde. “Het kan dat sommige logins volledig goed verlopen, terwijl andere blokkeren.”

De teams van Belgian Mobile ID zijn aan het werk om het probleem op te lossen, aldus de woordvoerster om iets na 10.00 uur.