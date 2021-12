Hasseltse straatnamen: Thonissenlaan

Jan Jozef Thonissen werd in Hasselt geboren in 1816, in het huis Die Gulde Waeghe in de Koning Albertstraat. Hij studeerde aan de Luikse universiteit en werd doctor in de rechten. Hij huwde met de Hasseltse Ida Louisa Nagels, de zuster van advocaat Jules Nagels. Het echtpaar bleef kinderloos. Jan werd substituut-procureur bij de rechtbank van eerste aanleg en later arrondissementscommissaris. Zijn talrijke publicaties over wetten en rechtspraak maakten hem bekend. Samen met zijn vriend Antoine Bellefroid stichtte hij in 1839 de krant 'Le Journal du Limbourg Belge'. Vanaf 1948 was hij hoogleraar en decaan aan de rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit te Leuven. Toen hij zich later kandidaat stelde voor de parlementsverkiezingen in het arrondissement Hasselt, werd hij verkozen. Hij hield zich vooral bezig met de hervorming van de kieswet en de hervorming van het beheer van kerkfabrieken. In 1884 werd Thonissen minister van Binnenlandse Zaken en Onderwijs. Hij pleitte voor een dringend noodzakelijke hervorming van het lager onderwijs maar kreeg veel tegenkanting. Om gezondheidsredenen, hij had ernstige longaandoeningen, nam hij na drie jaar ontslag als minister. Hij overleed te Leuven in 1891. Volgens zijn wens werd hij begraven op het Oud Kerkhof in Hasselt.“Wir íéne vir obb’oase Boelvaar”