Hasselt Stix opgelucht na overlegcomité

De spelers en speelsters van Hasselt Stix haalden opgelucht adem toen ze vrijdag vernamen dat jeugd- en amateursport deze winter niet verboden wordt. De zaalhockeyploegen waren blij dat ze verder mogen trainen en vlogen er zaterdag en zondag dan ook met volle goesting in. De tenten of zalen waar aan zaalhockey gedaan wordt, zijn goed geventileerd. Toeschouwers worden geweerd, en de ploegen gebruiken geen kleedkamers of douches voor of na de match. Er wordt maximaal ingezet op veiligheid en spelplezier.

U9Girls1 won opnieuw beide wedstrijden. Ze speelden dit weekend tegen het eerste team van Rapid Temse en KHC Leuven.Ze leiden in hun poule met een maximum aan de punten en een doelsaldo van +9. De ploeg van coach Yannick Leroi en manager Kim Simons kijkt al uit naar de wedstrijden tegen de meisjes van Victory1 en Victory2 volgende week. U10Girls1 speelde zaterdag gelijk tegen de meisjes van Royal Baudouin Club uit Dilbeek en wonnen met mooie 2-5 cijfers tegen het eerste team van topclub Dragons uit Brasschaat. De meisjes gaven één voor één het beste van zichzelf en speelden het spel snel en technisch. Ze kijken uit naar volgend weekend, dan spelen ze achtereenvolgens tegen de U10Girls1 en U10Girls2 van Beerschot. Heren1 kwamen ook in actie. Ze speelden zondag eerst 2-2 gelijk tegen de Heren van Louvain-La-Neuve en moesten daarna hun meerdere erkennen in Heren1 van Taxandria uit Turnhout. Taxandria leidt voorlopig de poule in Nationaal2. Het team van Stix houdt het spannend en staat net achter Louvain-La-Neuve op de vierde plaats. Ze worden op de hielen gevolgd door de heren uit Hoegaarden.Coach Emanuele Iossa bracht opnieuw een ploeg in stelling die bestond uit een gezonde mix van jonge talentvolle spelers en meer ervaren hockeyers. Keeper Killian Adriaenssens-Piasecki zorgde voor de nodige spectaculaire saves, en op het veld blonk de talentvolle U16 speler Bernard Swerts uit. De jeugdspelers werden onder andere aangestuurd door vaste waarden Juan Pablo Cornaglia; German Albornoz, Willem Danhieux en Arthur Schobbens.