Koninklijke Kappersbond viert patroonheilige

De Koninklijke Kappersbond werd gesticht in 1937 en is nu 83 jaar oud. Om de 14 dagen worden er nog bijscholingslessen gegeven in het lokaal in Het Borrelhuis. Op de foto van links naar rechts: voorzitster Mimi Wolfs-Kuipers uit Bocholt, Urbain Jaenen (80), André Schrijvers (81), en Alda Kuipers-Dreesen (82) - drie van de oudste kappers van Hasselt - bestuurslid Luc Van Mechelen uit Sint-Truiden en Marcel Kuipers uit Hasselt.