Neos Kuringen op wandel in Bokrijk

De eerste maandag van de maand is stilaan een garantie aan het worden voor zonnig weer, want dan trekt Neos Kuringen eropuit om te wandelen. "Na vele sombere dagen en een mistige voormiddag, kwam de zon ons deze middag vergezellen op onze herfstwandeling in Midden-Limburg. Wat deed het deugd om toch nog eens te kunnen verenigen na al die annuleringen van lezingen en feestjes. Afsluiten met taart en koffie zat er helaas niet in, maar de Sint hielp ons een handje en met een zak vol proviand genoten we van de vijvers, een blauwe reiger, aalscholvers en van elkaar."