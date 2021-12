Mijnmuseum Beringen sluit deuren tot volgend jaar door corona

“We hebben zojuist beslist om het museum volledig te sluiten voor het publiek. Vooral uit voorzorg voor onze gidsen die voornamelijk bestaan uit gepensioneerde ex-mijnwerkers. Gezien de huidige omstandigheden van de covidpandemie denken we in de eerste plaats aan de veiligheid van onze leden, hun familie en onze bezoekers. We hopen terug open te gaan na nieuwjaar, op 3 januari”, klinkt het. (zb)