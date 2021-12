Sint en viroloogpiet brengen digitaal bezoek aan basisschool Merlijn

Op maandag 6 december mocht BS Merlijn in Tongeren de Sint digitaal begroeten.

De Sint en de Viroloogpiet maakten zich zorgen. Hoe zorgen de kinderen in BS Merlijn ervoor dat alles netjes blijft? Dit was voldoende voor de ijverige kinderen om aan de slag te gaan. Zo maakten ze zeepjes, geurtjes voor bij de desinfectiemiddelen, poetsten ze de klassen en dansten ze tussen zeepbellen die het virus doen verdwijnen. En natuurlijk had de Sint dit gezien.

Hoe moest de Sint dat nu vertellen aan de kinderen dat hij heel tevreden was? De Sint speelde ook op veilig en nam een filmpje op voor de lieve kinderen van BS Merlijn en stuurde hen een foto door met een Green Screen, zo konden de kinderen toch gezellig allemaal op de foto met Sint en Piet. De Kinderen hebben toch zo kunnen genieten van deze speciale sinterklaassfeer.