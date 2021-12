Gebouw ingestort in Franse Sanary: vrouw en baby levend vanonder puin gehaald

Een gebouw van drie verdiepingen is in de nacht van maandag op dinsdag ingestort in Sanary-sur-Mer, in de Var in Frankrijk, na een explosie. De brandweer heeft al twee van de vijf mensen die onder het puin vast zitten, kunnen redden. Het gaat om een vrouw en een baby. Een derde persoon, een man, is gelokaliseerd maar buiten bewustzijn. De operatie om hem te redden is aan de gang.