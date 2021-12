Golden State Warriors en Phoenix Suns blijven zeges opstapelen in de NBA

In het eigen Chase Center in San Francisco haalden de Warriors het met duidelijke 126-95 cijfers van Orlando Magic, onder meer dankzij 31 punten en 8 assist van Stephen Curry. Voor Magic was het reeds in de twintigste nederlaag van het seizoen.

Phoenix Suns had in het Footprint Center heel wat meer moeite met San Antonio Spurs en haalde het uiteindelijk nipt met 108-104. Beide leiders tellen nu twintig zeges. Daartegenover staan slechts vier nederlagen.

In de Eastern Conference blijft Chicago Bulls de druk op leider Brooklyn Nets, dat niet in actie kwam, opvoeren. Onder meer dankzij 32 punten van Zach LaVine haalden de Bulls het met 109-97 van Denver Nuggets. Dankzij hun zeventiende zege van het seizoen, de vijfde in zes wedstrijden, blijven ze stevig in het spoor van de Nets, die één overwinning maar ook één nederlaag minder tellen en zo de leidersplaats behouden.

Uitslagen

Miami - Memphis 90 - 105

Golden State - Orlando 126 - 95

Portland - LA Clippers 90 - 102

Phoenix - San Antonio 108 - 104

Chicago - Denver 109 - 97

Milwaukee - Cleveland 112 - 104

Minnesota - Atlanta 110 - 121

Charlotte - Philadelphia 124 - 127 (n.v.)

Detroit - Oklahoma City 103 - 114

Indiana - Washington 116 - 110

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 69,6 23 16 7

2. Chicago 68,0 25 17 8

3. Milwaukee 64,0 25 16 9

4. Miami 56,0 25 14 11

5. Washington 56,0 25 14 11

6. Boston 54,2 24 13 11

7. Philadelphia 54,2 24 13 11

8. Charlotte 53,8 26 14 12

9. Cleveland 52,0 25 13 12

10. Atlanta 52,0 25 13 12

11. New York 47,8 23 11 12

12. Toronto 45,8 24 11 13

13. Indiana 38,5 26 10 16

14. Orlando 20,0 25 5 20

15. Detroit 17,4 23 4 19

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 83,3 24 20 4

2. Phoenix 83,3 24 20 4

3. Utah 69,6 23 16 7

4. Memphis 58,3 24 14 10

5. LA Clippers 52,0 25 13 12

6. Dallas 50,0 22 11 11

7. LA Lakers 50,0 24 12 12

8. Denver 47,8 23 11 12

9. Minnesota 45,8 24 11 13

10. Portland 44,0 25 11 14

11. Sacramento 41,7 24 10 14

12. San Antonio 36,4 22 8 14

13. Houston 30,4 23 7 16

14. Oklahoma City 30,4 23 7 16

15. New Orleans 26,9 26 7 19

Programma van dinsdag:

Dallas - Brooklyn

San Antonio - New York

LA Lakers - Boston