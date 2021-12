Leopoldsburg

Als je niet goed weet wat kopen als kerstcadeau of als jij ook eens een persoonlijker cadeau dan een tegoedbon of een drankenmand wil schenken, dan biedt het plaatselijk cultuurcentrum een alternatief. Daar kan je nu ‘cultuur in een doosje’ bestellen en iemand een belevenis schenken. Voor meer info over de ’cadeausjes’ met tickets kan je vinden via Eindejaaractie - CC Leopoldsburg.