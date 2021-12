Andy Peelman stopt met ‘De Buurtpolitie’: “Tijd voor iets anders”

Na zeven jaar stopt Andy Peelman met De buurtpolitie. De 38-jarige acteur werd door de VTM-serie misschien wel de bekendste politieman van het land. “Maar het is tijd om andere paden te bewandelen.”

Het nieuwe seizoen van De buurtpolitie, het veertiende ondertussen, zal ook het laatste zijn voor Peelman. “Ik heb zeven jaar meegespeeld en ben enorm dankbaar voor de kansen die ik dankzij het programma heb gekregen, maar het is tijd om andere paden te bewandelen”, zegt Peelman aan Dag Allemaal.

Peelman zegt zo adieu aan zijn personage: inspecteur Koen Baetens. Wel zal hij nog in De buurtpolitie VIPS te zien zijn, dat elke aflevering rond een andere BV draait, weliswaar sporadisch. Ook in het echte leven zal hij wellicht niet meer als agent werken. Sinds 2018 nam hij loopbaanonderbreking, maar de kans is klein dat hij nog terugkeert naar een echt politiekorps.

Momenteel is Peelman nog bezig met andere tv-projecten zoals Andy op patrouille. Wat de verdere toekomst brengt? Alvast geen rollen als agent meer. “Ik probeer een beetje van die stempel af te geraken”, klinkt het.