‘Ma stobbe’, ‘BAS’ en ‘fissa’: dit zijn de kinder- en tienerwoorden van 2021

Ma stobbe voert de shortlist van de kinderwoorden aan. Het betekent ‘stop’, maar dan ‘cooler uitgesproken’. TikTokker Timon Verbeeck introduceerde het woord in zijn filmpjes. Verder op de lijst ook het onverwoestbare lol, oftewel laughing out loud, net als de aansprekingen bro en gast. Het lijstje sluit af met Bruh, een reactie op een domme vraag – Bruh, meen je dat? – of grappige situatie.

© vrt

Ook in de shortlist van de tienerwoorden laten TikTokkers hun invloed merken. Het woord sheesh, wat zoveel betekent als wauw, vond er immers ingang. Drip zeg je dan weer als je wil benadrukken dat je iemands look of outfit best wel kan smaken. BAS is een afkorting met twee verschillende betekenissen: ofwel bitches ain’t shit ofwel boys ain’t shit. Al wordt het niet altijd letterlijk gebruikt. Je kan het ook gebruiken om een uitspraak kracht te zetten. “Het weer is echt slecht in België. Bas, man.”

Fissa is dan weer een hipper woord voor feestje. En bestie, een benaming voor beste vriend of vriendin, is intussen geen vreemd woord meer. Al geven Ketnet en Van Dale mee dat het meestal “sarcastisch of om te lachen” wordt gebruikt.

Welke twee woorden zullen worden verkozen tot dé Kinder- en Tienerwoorden van het afgelopen jaar, wordt pas volgende week maandag bekendgemaakt. Tot en met zondagavond kan er gestemd woorden. Voor het Kinderwoord gebeurt dat via de website van Ketnet, voor het Tienerwoord via het Instagramkanaal van nws.nws.nws, het nieuwskanaal voor tieners van de VRT.