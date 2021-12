Goudhaantje Chris Cuomo dreigt met miljoenenclaim tegen CNN

De ontslagen presentator Chris Cuomo maakt zich klaar om een schadeclaim van 18 miljoen dollar in te dienen tegen nieuwszender CNN. Cuomo werd daar ontslagen omdat hij zijn broer en voormalig gouverneur Andrew, die beschuldigd wordt van seksuele intimidatie, uit de wind had proberen zetten.

Chris Cuomo wil dat CNN de rest van zijn vierjarige contract uitbetaalt, en eist daarbij nog een schadevergoeding ook, schrijft de krant New York Post.

Cuomo was één van de prominentste presentatoren op de nieuwszender. Maar hij werd afgelopen weekend per direct op straat gezet. Uit onderzoek van de zender was gebleken dat hij een veel actievere rol had gespeeld dan aanvankelijk was gedacht in het schandaal waarin zijn broer betrokken is. Die broer - Andrew Cuomo, voormalig gouverneur van New York - wordt beschuldigd van seksuele intimidaties. Chris Cuomo zou bij CNN geprobeerd hebben om de vrouwen die klacht hadden ingediend in een slecht daglicht te stellen. Hij zou zijn broer ook hebben voorbereid op het moment dat de klachten wereldkundig zouden worden gemaakt, en hoe hij erop moest reageren.

Cuomo verdiende bij CNN zes miljoen dollar per jaar. CNN liet al weten dat het “niet van plan is om ook maar één cent te betalen aan Cuomo”, zei een anonieme bron aan de New York Post. “Als we een minnelijke schikking zouden treffen, zou hier een opstand uitbreken.”