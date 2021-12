Geen specifieke dreiging, maar crisiscentrum herinnert eraan dat kerstmarkten potentiële doelwitten blijven

“Vorige maand heeft het Nationaal Crisiscentrum een bericht gestuurd naar de politiezones van ons land waarin het hen vraagt om bijzondere aandacht te schenken aan de omkadering van grote evenementen in deze eindejaarsperiode”, bevestigt woordvoerder Antoine Iseux.

Volgens Iseux is dat ook de voorgaande jaren zo gebeurd zonder dat er sprake was van een specifieke dreiging. In de ogen van OCAD, het orgaan dat in ons land de dreigingsanalyse maakt, beschikken kerstmarkten namelijk over bepaalde kenmerken die deze evenementen tot een “soft target” maken. Op basis van deze kennisgeving treft elke politiezone vervolgens de nodige veiligheidsmaatregelen.

Dreigingsniveau onveranderd

Het algemene dreigingsniveau in België blijft onveranderd staan op 2, wat neerkomt op een gemiddelde en “onwaarschijnlijke” dreiging.