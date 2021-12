Arsenal gaat met bankzitter Sambi Lokonga onderuit bij Everton

Arsenal heeft maandagavond op speeldag vijftien in de Premier League met 2-1 verloren op het veld van Everton. Martin Oedegaard opende op slag van rust de score voor de Gunners in Goodison Park. Richarlison maakte in de 80e minuut gelijk, nadat hij eerder twee goals zag afgekeurd, en diep in de blessuretijd schonk Demarai Gray de thuisploeg drie punten.