Het regent vragen bij de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) over huisonderwijs. Heel wat ouders willen hun kind thuishouden en zelf onderwijzen nu het verplicht is om een mondmasker te dragen vanaf zes jaar. Maar is ‘onvrede met de mondmaskerplicht’ goed genoeg als reden, of gaan de CLB’s die aanvragen principieel weigeren?