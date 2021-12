Erik “daddy” Van Looy is terug en shit en kak is hetzelfde: dit was ‘De slimste mens’

Erik Van Looy is terug, maar ook de mondmaskers in het publiek.

De winnaar van maandag:

Ketnet-wrapster Sarah Mouhamou maakt een goede entree. Ze wint bij haar eerste deelname.

De verliezer:

De onvolprezen meester van het finalespel, Anthony Nti, laat zich vloeren door Lisbeth Imbo én Mao.

De nieuwkomer van dinsdag:

Regisseur Jan Verheyen.

De beste quotes:

De uitzending begint met de stem van Bart Cannaerts, maar Erik Van Looy onderbreekt hem: “He Bart het is oké, ik ben genezen.” Waarop jurylid Serine Ayari: “Dad is back.”

***

Herman Brusselmans: “Nu ik bijna met pensioen ben, heb ik gevraagd om in het publiek van De zevende dag te zitten. Maar ze zeiden: Je bent te jong, je moet nog 20 jaar wachten.”

***

Anthony Nti: “Raar dat je in kinderprogramma’s geen shit mag zeggen, maar wel kak. Want dat is toch hetzelfde, niet?”

***

Erik Van Looy: “Jij bent bang van zwangere vrouwen, he Anthony?”

Nti: “Ik zag ooit eens een zwangere vrouw een man in elkaar slaan. Ik dacht damn, die is sterk.”

Van Looy: “Ben je toen tussengekomen?”

Nti: “Nee die kan dat alleen, dacht ik.”

Het Mooiste moment:

Dartsspeler Dancing Dimi mag een vraag stellen aan de kandidaten. Bij wijze van intro zegt Dimi dat hij les geeft aan kleine kindjes om de toekomst van zijn mooie sport te verzekeren. Hij geeft een klein meisje een stel pijltjes. Ze begint enthousiast te gooien. Uiteindelijk zie je bebloede Dimi: “Heel goed, maar volgende keer in het blok gooien alsjeblieft.”

De tussenstand

(jdr)