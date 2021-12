‘Thuis’ maakt alweer een slachtoffer én ziet actrice vertrekken naar ‘Familie’

Thuis ging vorige week het weekend in met een cliffhanger. Eddy (Daan Hugaert) en Joren (Mathieu Carpentier) reden met hun camionette ergens tegen in het donker, maar reden door. Maandagavond werd Zihame (Sofia Zaifri) op de locatie van dat ongeval teruggevonden. In de gracht, bewusteloos en onderkoeld. Was zij het slachtoffer?

Ook eventjes paniek bij Peter (Geert Hunaerts). Zijn zoontje Vic was ’s ochtends nergens meer te bekennen. Het jongetje was op eigen houtje vertrokken naar De Withoeve, waar zijn mama Femke (Vanya Wellens) woont. Hij was immers bang dat Sinterklaas niet zou weten dat zijn papa intussen verhuisd is. Gelukkig werd hij opgemerkt en door enkele politieagenten, onder wie Lexi, in veiligheid gebracht.

De kleine Vic werd opgevangen door agente Lexi, een gezicht dat binnenkort uit de soap verdwijnt. — © VRT

Diezelfde Lexi verdwijnt binnenkort trouwens uit de reeks. Belinda Voorspoels (29) debuteert deze week ook als Samira in Familie. Daar zal ze de nieuwe love interest van Benny (Roel Vanderstukken) spelen.