Met tennissen kan je miljoenen verdienen: Elise Mertens in de top tien en primus in het dubbel, Kim Clijsters op plek… 410

Onze landgenote verdiende in 2021 - enkel- plus dubbelspel - 1.859.313 euro. Goed voor een plekje bij de tien best verdienende tennisspeelsters van de wereld. Bijna de helft (826.807 euro) verdiende Mertens met het dubbelspel, waarmee ze met ruime voorsprong op één staat voor haar gewezen dubbelpartner Su-Wei Hsieh (641.342 euro).

De volledige top 10 (in euro):

1. Ashleigh Barty - 3.496.122

2. Barbora Krejcikova - 3.231.777

3. Aryna Sabalenka - 2.578.132

4. Karolina Pliskova - 2.542.317

5. Garbine Muguruza - 2.522.826

6. Emma Raducanu - 2.487.889

7. Paula Badosa - 2.353.647

8. Naomi Osaka - 2.043.716

9. Elise Mertens - 1.859.313

10. Maria Sakkari - 1.798.926

Ook de verdiensten van de andere Belgische tennisvrouwen werden opgelijst door de WTA.

Zo staat Greet Minnen 79ste met 451.119 euro. Dat is net iets meer dan Alison Van Uytvanck: 86ste met 426.313 euro. Daarna komen: Ysaline Bonaventure (189ste met 145.094 euro), Maryna Zanevska (195ste met 134.517 euro), Kirsten Flipkens (198ste met 130.844 euro), Marie Benoit (257ste met 79.908 euro), Kimberley Zimmerman (362ste met 29.241 euro) en Lara Salden (376ste met 25.060 euro).

Kim Clijsters parkeerde zichzelf op de 410de plaats. De gewezen nummer één van de wereld hield aan haar comeback in 2021 19.938 euro over. Sinds Clijsters in februari 2020 haar comeback maakte, speelde ze vijf toernooien. Na drie toernooien legde corona het tenniscircuit stil, kreeg ze zelf corona, onderging ze een operatie aan een knieblessure en moest ze revalideren, en vatte ze het tweede deel van de Kimback pas in oktober aan in Chicago en daarna in Indian Wells. De 38-jarige Limburgse verloor al haar vijf wedstrijden in de eerste ronde.