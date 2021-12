Waarom België in Peking mag dromen van het eerste goud op de Winterspelen sinds 1948

“Noem mij nu alsjeblieft niet de topfavoriet voor olympisch goud op de massastart.” Bart Swings drong er zondag vanuit de VS aan de telefoon nog eens op aan. De 30-jarige Leuvenaar mag gerust zijn: ook voor ons is hij over twee maanden, ondanks zijn zege in Salt Lake City afgelopen weekend, niet de superfavoriet. Maar dichter bij een kans op goud op de Winterspelen is ons land de afgelopen decennia nog niet geweest.