Laatste vermiste van overstromingen geïdentificeerd: “Mijn vader is een klimaatslachtoffer”

Daniël Gilson was de laatste vermiste van de overstromingen, zijn dochter Brigitte reageert voor het eerst. — © Marc Klifman

Daniël Gilson (72), het laatste vermiste slachtoffer van de overstromingen, was vader van vijf kinderen en opa van dertien kleinkinderen. Meer dan vier maanden lang leefden zij in onzekerheid en konden ze niet beginnen met rouwen. Tot zijn lichaam alsnog gevonden werd langs de oever van de Ourthe en dit weekend eindelijk formeel werd geïdentificeerd. “Die lange onzekerheid was ongelooflijk zwaar.”