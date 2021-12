‘Klopjacht’ kent Hollywood-waardig einde: twee duo’s waren de speurders te slim af

“Wat doen we allemaal niet voor Klopjacht? Eerlijk. Je kan niet op je gemak ergens naartoe. Je kan niemand vertrouwen. Je hebt het gevoel dat alles gecontroleerd wordt. Bij alles wat je doet, zijn andere mensen naar je op zoek. Dat is creepy.”

Twee weken onafgebroken op de vlucht slaan voor een speurdersteam, het gaat in je kleren zitten. Maar het is allemaal niet tevergeefs geweest. Filmstudent Cifdine (23) en zijn broer, project consultant Laid (27), mogen zich tot winnaars van het eerste seizoen van Klopjacht kronen. Samen met het agentenduo Stacey (26) & Gianni (32) slaagden ze erin om tot de allerlaatste minuut van het programma uit de handen van de speurders te blijven, al scheelde het maar een haartje.

Blankenberge of Oostende

Een uitzinnige Stacey en Giannia na hun winst. — © Play4

De jachthaven van Blankenberge was het eindpunt. De duo’s wisten dat ze daar om 12 uur stipt zouden worden opgehaald door een boot. Eens ze daarmee de haven uit waren, was de overwinning op zak. Alles leek op wieltjes te verlopen. De speurders hadden het dwaalspoor van Cifdine en Laïd dan wel niet gevolgd – het duo probeerde de schijn te wekken dat ze naar Koksijde op weg waren – ze leefden wel in de foute overtuiging dat de finale zich in de jachthaven van Oostende zou afspelen. In de loop van de voorbije weken leek alles daarop te wijzen, dus werd het merendeel van de manschappen daarheen gestuurd.

Tot een booteigenaar in die haven de speurders vertelde dat ze Stacey en Gianni had gezien. En dat die haar hadden gevraagd of ze toevallig geen kaart van Blankenberge in huis had. Het duo riep de hulp van een groepje mensen in om met hen mee te gaan naar het eindpunt, zodat ze minder zouden opvallen. Alleen waren ze negentien minuten te vroeg ter plaatse, en met een groepje aan de pier val je natuurlijk wel op.

Allerlaatste minuut

Toen de speurders ter plekke kwamen, hadden ze hen dan ook in de smiezen. Maar gelukkig voor het duo stonden de speurders aan de andere kant van de haven. Ze moesten beroep doen op iemand met een boot om hen naar het eindpunt te brengen. Dat kostte tijd, terwijl de boot die de duo’s naar de overwinning moest brengen intussen al in zicht kwam.

Ook Cifdine en Laid konden hun geluk na de spannende finale niet op. — © Play4

Uiteindelijk kwam het aan op de laatste minuut, zoals in de beste Amerikaanse actiefilms. Cifdine en Laid, die zich al die tijd hadden schuilgehouden, zetten het op een lopen en raakten nog net op tijd met Stacey & Gianni op hun boot. Rakelings vaarden ze langs de agenten de haven uit. Om het met de woorden van presentator Axel Daeseleire te zeggen: game over.

Klopjacht deed het de voorbije weken naar behoren op Play4, mede dankzij de herhalingen. Elke aflevering wordt na de eerste uitzending nog twee keer opnieuw uitgezonden. Wie de optelsom maakt, komt aan zo’n 900.000 kijkers per week. Een tweede seizoen is alvast in de maak.