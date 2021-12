Eerste beelden van Harry Potter-reünie gelost

HBO Max heeft de eerste beelden van de Harry Potter-reünie gedeeld. En kenners zullen daarin heel wat elementen, zoals de krant de Daily Prophet (in het Nederlands de Ochtendprofeet), herkennen. Het is wel nog wachten tot 1 januari 2022 op de volledige special.

Er zijn nieuwe beelden van de Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, de reünie naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de eerste film Harry Potter en de steen der wijzen. Die reünie zal op 1 januari 2022 getoond worden op de streamingsdienst HBO Max.

Er hangt nog heel wat mysterie rond de special. Maar in de nieuwe trailer zitten toch al enkele details die kenners niet zullen ontgaan. Zo wordt op de voorpagina van de krant de Daily Prophet aangekondigd dat de alumni terugkeren naar Hogwarts (Zweinstein in het Nederlands), zien we de gekende stoomtrein die vanop perron negen en driekwart vertrekt en krijgen enkele voormalige castleden hun uitnodiging voor de special per brief.

De drie hoofdrolspelers, Daniel Radcliff, Emma Watson en Rupert Grint, zullen sowieso van de partij zijn. Maar Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart en regisseur Chris Columbus tekenen ook present. Schrijfster J.K. Rowling zal niet van de partij zijn. Dat zou komen door haar uitspraken over genderidentiteit.

(sgg)