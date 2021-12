Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi riskeert tot 100 jaar cel voor 11 aanklachten

Myanmar

Ooit kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar geweldloos verzet tegen de militaire junta in Myanmar. Toen ze eindelijk aan de macht kon komen, moest ze zich internationaal verantwoorden voor datzelfde leger dat zwaar over de schreef was gegaan. En nu Aung San Suu Kyi té populair is geworden, riskeert ze tot honderd jaar celstraf. Het tragische verhaal van de dochter van een verzetsheld, die maar blijft vechten tegen de bierkaai.