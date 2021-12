Lionel Messi praat over zijn beruchte hormonenkuur als kind: “Ik moest me elke dag inspuiten”

Op z’n tiende kreeg Messi het slechte nieuws. Maar nooit twijfelde hij aan zijn toekomst als voetballer.

“Ik herinner me nog dat ik toen op controle moest met mijn mama”, aldus de PSG-aanvaller. “Het duurde een uur of twee, waarna ik de resultaten te horen kreeg. Maar echt problemen heb ik erdoor nooit echt gekend. Ik weet niet of dat kwam omdat ik nog zo klein was en niet meteen begreep wat er ging gebeuren met mij. Dat beterde toen ze me de behandeling hadden uitgelegd. Ik moest mezelf elke dag inspuiten. Eentje s’ avonds in het ene been en de dag erna in het andere. Nooit kon ik er iets niet door doen. Ik kon gewoon verder blijven voetballen, bijvoorbeeld.”

“Ik heb dus nooit gedacht aan het feit dat mijn carrière in gevaar zou zijn”, klinkt het. “Ik deed voort, ondanks de behandeling. Dat werd al snel iets normaal in mijn leven. Als ik naar mijn vrienden ging, dan nam ik mijn dosis gewoon mee. Bij aankomst zette ik die dan in de koelkast en iedereen wist ook dat ik die avond een injectie moest zetten. Het was dus niets moeilijks voor mij. Het werd routine.”

© REUTERS

Messi liet ook weten dat hij gewoon graag goals maakt, mooi of lelijk. “Ik voetbal nog altijd op dezelfde manier als vroeger”, stelt de Argentijn. “De dingen komen gewoon spontaan bij mij, afhankelijk van de omstandigheden en de situatie. Ik heb er ook geen probleem mee om lelijke doelpunten te scoren. Er zijn verschillende manieren om aan te vallen. Ik begin normaal nogal ver van de goal, dat is ook de reden waarom ik verschillende soorten doelpunten scoor.”

PSG krijgt dinsdag Club Brugge over de vloer. In groep A is Manchester City (12 ptn) al zeker van groepswinst, PSG (8) eindigt sowieso als tweede. Blauw-zwart telt net als Leipzig vier punten, maar de Duitsers staan derde wegens het betere onderlinge resultaat. De Belgische kampioen kan dus alleen naar de derde plaats wippen, die recht geeft op de tussenronde in de Europa League, als het dinsdag (18.45 uur) op de slotspeeldag in PSG beter doet dan Leipzig.