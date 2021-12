“Het blijft fris, maar tot vanavond droog”

In de loop van de namiddag komt er vanaf de kust een neerslagzone opzetten maar deze zal Limburg pas na 20 uur bereiken. Deze neerslag kan dan onder de vorm van regen of smeltende sneeuw vallen, net als op maandag gaat het ook nu weer om een randgeval.

Tegen de avond zal het ook weer flink gaan waaien met gemiddeld 5 Beaufort uit het zuidoosten. Er kunnen geregeld rukwinden voorkomen van ongeveer 50 km per uur en een lokale uitschieter in de buurt van 70 km per uur is niet uitgesloten. Later in de nacht naar woensdag draait de wind naar het zuidwesten en wordt het iets rustiger.

Tijdens de nacht naar woensdag blijft de temperatuur net boven het vriespunt schommelen.

