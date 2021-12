Haar eerste wedstrijd, en bam, het is raak. Het is een ‘ongebruikelijke’ wereldtitel die Emma Plasschaert heeft behaald, want pas de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen en niet het hoogtepunt van 2021. Voor de Spelen van Parijs 2024 is het een opsteker vanjewelste. “Dit is de start van de volgende Spelen.”