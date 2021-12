Leden van BTS openen elk eigen Instagramaccount nadat ze pauze inlassen

“Een langere periode van rust”, zo omschrijft BigHit, het agentschap achter de Zuid-Koreaanse band, de pauze die ze inlassen. In die pauze willen ze de zeven mannen de tijd gunnen om opnieuw inspiratie te vinden en uit te rusten. Ze zullen zich ook focussen op concerten die er begin volgend jaar aankomen en een nieuw album dat het begin van “een nieuw hoofdstuk” moet zijn. Hoe lang de pauze zal duren is niet duidelijk. In de aankondiging staat dat het de eerste keer is dat de zeven leden de feestdagen met hun familie en vrienden zullen kunnen vieren. De leden hebben wel al gehint dat er begin volgend jaar een concert in Seoul gepland staat. De fans, ook wel army’s genoemd, hebben dus al iets om naar uit te kijken.

RM (27), Jin (29), Suga (28), J-Hope (27), Jimin (26), V (25), Jungkook (24) zijn al langer een fenomeen op Twitter, waar ze een account delen. Ze hebben er 41,9 miljoen volgers en elke tweet die ze de wereld insturen, krijgt er meer dan een miljoen likes.

Na de aankondiging dat ze een korte pauze inlassen, openden de zeven leden van BTS ook elk hun eigen Instagramaccount. RM doet dat onder de naam @rkive, Jin is @jin, Suga is @agustd, J-Hope is @uarmyhope, Jimin is @j.m, V is @thv en Jungkook is @abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz. Ze hebben allemaal een geverifieerde account, te zien aan het blauwe vinkje naast hun naam, en miljoenen volgers. Op minder dan 24 uur tijd hebben ze elk al zo’n 13 tot 14 miljoen volgers.

De mannen van BTS waren afgelopen weken nog in de Verenigde Staten waar ze optraden tijdens de American Music Awards. Daar mochten ze ook drie prijzen in ontvangst nemen. Ze kregen het beeldje voor ‘Artiest van het jaar’, voor de derde keer op rij werden ze uitgeroepen tot ‘Beste popduo of -groep’ en hun nummer Butter werd tot ‘Beste popnummer’ uitgeroepen.

De Zuid-Koreaanse band haalde onlangs ook voor de tweede keer een Grammy-nominatie binnen. Dat voor Best Pop Duo/Group Performance met het nummer Butter. Tijdens de laatste editie waren ze ook genomineerd binnen die categorie met het nummer Dynamite, maar toen konden ze die nominatie niet verzilveren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)