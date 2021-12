Belgian Cat Jana Raman en Belgian Lion Sam Van Rossom verwelkomen in mei eerste baby

Belgian Cat Jana Raman (30) en Belgian Lion Sam Van Rossom (35) verwelkomen in mei 2022 hun eerste baby. Van Rossom testte zondag wel positief op corona. “We leven in ons appartement in Valencia nu geïsoleerd”, lacht Sam Van Rossom, sterkhouder bij de Spaanse topclub Valencia. “Ik boven, zij beneden. Jana testte gelukkig negatief.” Jana Raman moet haar carrière even “on hold” zetten en mist de WK-kwalificatieronde in februari met de Belgian Cats in Washington.

Sam Van Rossom had een tijdje geleden al aan enkele intimi fier medegedeeld dat zijn vriendin Jana Raman zwanger was. Jana woonde vorige week de interland in Bergen van de Belgian Lions tegen Servië bij en vloog vorige maandag met Sam terug naar Valencia. Eerst werd haar club Paterna Valencia ingelicht. “We zijn bijzonder fier dat we in mei ons zoontje mogen verwelkomen”, glunderde Jana Raman. “Ja, ik mis nu wel de WK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Cats in Washington (februari). Maar ik ben zeker dat mijn ploegmaats zich zullen kwalificeren voor het WK van 2022 in Australië. Of ik nog terugkeer op het basketbalparket? Dat is wel de bedoeling, maar ik weet niet op welk niveau en nu gaat eerst alle focus naar onze baby. En de gezondheid van Sam hé (lacht). We kunnen elkaar deze week enkel op het terras zien”, lacht Jana Raman.

Allebei Club 100 Belgisch basketbal

Sam Van Rossom en Jana Raman zijn het bekendste basketbalkoppel in België. Sam is al jaren succesvol in het buitenland actief. Hij speelt al negen jaar bij de topclub Valencia, won tweemaal de EuroCup en één keer de Spaanse titel. Met de Belgian Lions gaat hij in 2022 voor de vijfde keer op een rij naar het EK. Zijn ultieme ambitie is het WK in 2023 met de Lions. Zij waren nog nooit op een wereldkampioenschap. “Dat zou de kers op de taart zijn,” aldus Sam Van Rossom.

Jana Raman veroverde met de Belgian Cats brons op het EK van 2017 in het Tsjechische Praag, werd vierde op het WK in 2018 in Tenerife en was afgelopen zomer met de Belgian Cats op de Olympische Spelen van in Japan/Tokio actief. De Cats bereikten de kwartfinale op de spelen. Op 14 november werkte ze haar voorlopig laatste interland bij de Belgian Cats af. In Kortrijk werd gewonnen van Duitsland. Zowel Raman (137) als Van Rossom (122) zitten in de legendarische “Club 100” van het Belgische basketbal. De toekomst op de guard positie bij de Belgian Lions is met de zoon van Jana en Sam op de lange termijn nu al zeker!