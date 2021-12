Olympisch kampioen Marcell Jacobs keert in februari terug op piste

De Italiaanse sprinter Marcell Jacobs, die in Tokio olympisch kampioen werd op de 100 meter en 4x100 meter, neemt op 4 februari deel aan de ISTAF meeting in het Duitse Berlijn. Het wordt zijn eerste competitie sinds zijn triomf in Japan.

“In 2022 zijn er twee WK’s (in zaal in Berlijn en in open lucht in Eugene) en een EK (in open lucht in Parijs). Het wordt een heel belangrijk jaar voor mij. Ik kijk er erg naar uit om weer in competitie te treden”, verklaarde Jacobs maandag in de marge van een boekvoorstelling.

De 27-jarige Jacobs won afgelopen zomer in Tokio verrassend de 100 meter in 9.80. Enkele dagen later pakte hij met de Italiaanse ploeg ook goud op de 4x100 meter.