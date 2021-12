Genk

Racing Genk is er opnieuw niet in geslaagd om de volle buit te pakken. Het speelde een lange tijd tegen 10 man op Mechelen maar kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En het gaf alweer een voorsprong uit handen. De Limburgers blijven zo achter met een erg povere 5 op 24. Het is nu afwachten hoe groot het krediet van coach John Van den Brom nog is na alweer een nieuwe opdoffer.