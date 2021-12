Vader van brandweerman Benny: ‘Al moet ik mijn huis verkopen, ik zal niet rusten voor daders gestraft zijn’

Hasselt

De ouders van Benni Smulders, één van de gestorven brandweermannen, kunnen niet leven met het verdict van de raadkamer van Hasselt. Zij willen gerechtigheid. Gedesillusioneerd in het gerecht, treedt de vader van Benni naar buiten met zijn verhaal. Hij vindt dat niet alle pistes onderzocht zijn. Hij gaat na advies van zijn advocaat in beroep bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen. “Al moet ik mijn huis verkopen, ik zal niet rusten voor de daders gestraft zijn”, klinkt het.