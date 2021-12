Bianca Andreescu blijft op de sukkel en past voor Australian Open

Bianca Andreescu neemt volgende maand niet deel aan de Australian Open. De Canadese tennisster laat maandag via haar sociale media weten te passen voor de toernooien ‘down under’ en haar seizoen pas later te beginnen.

De 21-jarige Andreescu won in 2019 verrassend de US Open maar kon daarna niet bevestigen. Vorig jaar speelde ze, mede door blessureleed, geen enkel grandslam en ook in 2021 deed ze het enkel op de US Open (vierde ronde) behoorlijk. Op de ranking is ze weggezakt naar plaats 46.

“Ik wil mezelf meer tijd geven om resetten, te herstellen en te groeien”, schrijft Andreescu, die naar eigen zeggen “fysiek en mentaal een moeilijke periode heeft doorgemaakt”. Wanneer de Canadese haar comeback plant, laat ze in het midden.