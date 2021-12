Bilzen

De bedrijven Dronematrix uit Diepenbeek en Vandersanden Steenfabrieken uit Bilzen winnen de 14de editie van Voka’s Innovatieaward. De Limburgse werkgeversorganisatie ziet in een veranderende wereld dat innovatie meer dan ooit nodig is. Dronematrix maakt niet enkel drones maar koppelt ze in een heel netwerk van diensten. En Vandersanden heeft een robot ontwikkeld die op prefab bouwelementen baksteenstrips lijmt.