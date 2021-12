Foorkramers starten winterkermis in Eisden om toch nog iets te verdienen

Eisden

In Eisden is de opbouw van de winterkermis begonnen op de parking van Decathlon. De kermissector werd zwaar getroffen door de coronacrisis en daarom komen zij zelf met dit initiatief. Ze hebben enkele topattracties kunnen overhalen om naar de gemeente af te zakken. Bezoekers moeten wel het mondmasker ophouden en de nodige afstand bewaren. Het wordt nog afwachten of de winterkermis effectief mag doorgaan want daar werd nog altijd geen beslissing over genomen.