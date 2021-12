Bilzen

Bilzen rolt een bijzonder ambitieus verkeersplan uit. Het centrum wordt fietszone, er komen 12 trajectcontroles en in de dorpen wordt de snelheid begrenst op 30 kilometer per uur. Dit wordt gekoppeld aan een forse handhaving. Het plan is ingefluisterd door de bevolking die schreeuwt om trager verkeer. De burgemeester hoopt bovendien op een positief effect op het toerisme en de omzet van de middenstand