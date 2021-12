Geplaagde Mauricio Pochettino is niet vergeten dat PSG in Brugge een loer werd gedraaid: “Ze maken het elke ploeg in Europa moeilijk”

Het regent in Parijs. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Aan de vooravond van de Champions League-match tegen Club Brugge kreeg trainer Mauricio Pochettino heel wat vragen over de belabberde resultaten en de kritiek op Messi en co. De Argentijnse manager zegt dat PSG nog steeds in een proces zit. Een prestatie tegen Club moet een statement worden. “Maar het is een lastige ploeg om te kloppen.”

“We wachten op de zon”, grijnsde Pochettino in het Parc des Princes maandagmiddag. De Argentijnse coach van PSG deed er zijn persbabbeltje aan de zijde van rechtsachter Achraf Hakimi. PSG is al zeker tweede in groep A van de Champions League, maar het sterrenensemble uit Parijs is zwalpende. Twee gelijke spelen op een rij in de competitie en een nederlaag bij Manchester City deden de druk op Pochettino opnieuw toenemen. “Ik voel mij goed en rustig”, counterde de coach. “Mijn spelers steunen mij voluit, net als de club. Iedereen weet waar we mee bezig zijn: we zitten in een groeiproces dat niet op enkele weken afgerond is. Daarom gaan we gewoon verder op onze ingeslagen weg.”

Maar ook al doet de zesde groepsmatch er niet meer toe: PSG kan het niet maken om alweer niet te winnen tegen Club Brugge. En omdat de Parijzenaars in Jan Breydel de nodige moeilijkheden kenden, is Pochettino extra op zijn hoede. “We begonnen daar goed, maar we stonden tegen een ploeg met veel energie en kwaliteit. Ze hebben het ons oprecht moeilijk gemaakt.” Bloemetjes uit Parijs voor Brugge: ’t is een compliment op zich. En ook al verloor Club nu drie keer op een rij in de Champions League, de Fransen zijn niet van plan om de partij licht op te nemen. “Brugge heeft het elke ploeg in Europa al moeilijk gemaakt. En omdat ze nog kans maken op een plaats in de Europa League, zullen ze dinsdag het onderste uit de kan willen halen. Dat doen ze altijd.”

© AFP

Voor het sportief bulletin had Pochettino ook nog nieuws over Ramos, die er dinsdag niet bij is. “Sergio is lang out geweest en we doen het rustig aan met hem. Dat was altijd onze planning”, legde Pochettino uit. Ook Neymar is geblesseerd, al lopen er voorin met Messi, Di Maria en Mbappé nog drie jongens die een aardig balletje kunnen trappen. Ook Verratti is terug uit blessure en start wellicht in de basis in het Parc des Princes.

Achraf Hakimi: “Werden verast in Brugge”

Voor Achraf Hakimi is de confrontatie met Club Brugge haast een jaarlijkse afspraak. De rechtsachter van PSG kwam Club ook al met Dortmund tegen. “Eerlijk: we werden een beetje verrast in Brugge. Zeker in hun eigen stadion zijn ze altijd sterk en proberen ze het maximum te halen”, klonk het bij de Spaanse Marokkaan. “Voor ons is deze wedstrijd evenwel geen revanche, maar gewoon de volgende belangrijke match in de Champions League. En of we nu al geplaatst zijn of niet: die willen we gewoon winnen.”

Dat PSG de nodige kritiek moet slikken, deert hem niet. “Kritiek zal er altijd zijn: of we nu goed of slecht spelen”, haalde Hakimi de schouders op. “Er zijn veel nieuwe spelers en die aanpassingsperiode vergt tijd. We zien dat het week na week beter gaat.”

De spelers van PSG hadden het op de training alvast naar hun zin.

© AFP

© AFP